MOSTAGANEM : Le hirak appelé à s’organiser

Le soulèvement populaire se poursuit et la mobilisation est intacte. Les Mostaganemois ont manifesté ce 11eme vendredi de suite contre le pouvoir en place, pour réitérer une énième fois leurs revendications. En effet, une marée humaine a subitement déferlé dans les principales artères du centre-ville, des centaines de manifestants, enfants, jeunes et vieux, notamment des femmes côte à côte, ont manifesté et se sont rassemblés sur l'esplanade de la mairie au centre-ville de Mostaganem quelques minutes après la prière du vendredi. Comme attendu, le 11e vendredi, intervenant après une semaine riche en événements, se veut une réponse aux dernières déclarations du chef d’Etat-major, Ahmed Gaid Salah, qui a sommé les Algériens de “dialoguer avec les institutions” et de participer aux élections du 04 juillet. Les manifestants ont également fait part de leur refus de ce système et des “solutions” avancées par le Chef de l’Etat par intérim, M. Abdelkader Bensalah et le Premier ministre, M.Nourreddine Bedoui.