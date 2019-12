MOSTAGANEM : Le garage de la CRMA prend feu

Au cours de la matinée du mercredi 25 décembre 2019, vers les coups de onze heures trente minutes (11 h 30 ) ,les éléments de la protection civile représentés par l'unité principale et par l'unité du secteur « Amirouche » sont intervenus pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré au niveau du rez-de-chaussée (vestibule) de l’immeuble de la rue Satal Djillali .Celui-ci est composé de quatre (4) étages et abrite en effet les services de la caisse régionale mutuelle agricole (CRMA) et ceux du groupement régional des banques du développement rural (GR.BADR) sur la face de la rue Benslimane charef. S’agissant des causes de l’incendie en question et, selon les constations de la protection civile, le feu est parti à partir d’un chauffe-eau fonctionnant au Fuel, installé dans le vestibule de l’immeuble en question servant de parking pour véhicules de service dont son entrée est située, au niveau de la rue « Satal Djillali ».Cet incendie a été vite maitrisé grâce à la rapidité d’intervention au renfort de premiers secours de la protection civile. A signaler d’abord que les onze (11) familles vivant dans cet immeuble ont été sauvées et on ne déplore aucune victime. Néanmoins, des dégâts ont été enregistrés sur une certaine superficie qui sera déterminée ultérieurement par les services qui seront chargés d’enquêter sur les circonstances et l’ampleur des dégâts.