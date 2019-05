MOSTAGANEM : Le dispositif policier renforcé pour le Ramadhan

Dans le cadre de la préparation pour le renforcement des mesures de sécurité pendant le mois sacré du Ramadan, ont été prises en fonction des caractéristiques de la ville de Mostaganem, qui reste une cité si fréquentée connaissant une grande mobilité, sur les lieux publics et places en particulier sur le long du front de mer de la Salamandre. A cet effet, la sureté de wilaya de Mostaganem a tracé un plan de sécurité en fonction du mois de Ramadan pour contrer tout imprévisible pouvant nuire à ce mois sacré, lequel servira en particulier, à protéger les fidèles et l’ensemble des mosquées ainsi que les différentes institutions publiques et privées, la protection des sièges de sûreté, les sièges sensibles et stratégiques et créer un sentiment de sérénité et de sécurité auprès des citoyens, ainsi que de faire face à toute tentative criminelle nuisant à la sécurité des citoyens et de leurs biens ainsi qu’à l'ordre public. Le plan de sécurité, lequel a mobilisé plusieurs agents de la police pour couvrir tout le secteur de compétence de la sûreté de wilaya de Mostaganem, et ses différentes daïras, pour servir une couverture de sécurité H 24 de nuit comme de jour. La Force impliquée dans l’opération, y compris celle se trouvant sur le terrain, a été adaptée au champ d'action pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, visant principalement à sécuriser des lieux connus par un afflux de citoyens notamment les lieux publics, les marchés et les mosquées, et ceux qui connaissent une forte présence de familles pendant les nuits de Ramadhan telles que la Maison de la culture, le théâtre, les bibliothèques, ...) et le (parc d'attractions Mostaland). Le plan de sécurité exige également la lutte contre le commerce informel, la répression des fraudes et la prolifération anarchique des produits sur les trottoirs, les routes et les lieux publics en coordination avec les agents de la DCP.