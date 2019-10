MOSTAGANEM : Le dealer des ‘’HLM’’ écope de 7 ans de prison !

La sûreté urbaine du 5ème arrondissement a arrêté un dealer qui faisait son business au niveau de la « Cité HLM » et ce, à la suite de sa dénonciation aux Services de police. Munis d’un mandat de perquisition délivré par M. le Procureur général prés le tribunal de Mostaganem, les éléments de la sûreté ont procédé à la perquisition de son domicile et on découvert alors 39 comprimés de drogue hallucinogène, de différents types. Ils ont découvert également 36 grammes de « Kif traité », non loin de son domicile ainsi qu’une somme de 5 000,00 Dinars, provenant du trafic de drogue auquel ce livre l’individu arrêté.

Le suspect en question a été présenté par devant M. le Procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, pour trafic de drogues diverses. Après sa comparution devant le juge, il fut condamné à purger une peine de (7) sept ans d’emprisonnement .