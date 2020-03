MOSTAGANEM : Le dealer de ‘’Chemmouma’’ écroué

La police judiciaire de la sixième Sûreté urbaine a arrêté récemment un homme de 30 ans, originaire de la ville de Mostaganem qui était impliqué dans la possession de psychotropes, sans justification légale, destinés à des fins de trafic commercial. Cette affaire a commencé sur la base d'informations reçues par les services de Police selon lesquelles il est indiqué qu'un suspect ,ayant des précédents judiciaires, fait du trafic de drogue par la vente de comprimés de psychotropes, au niveau du quartier de « Chemmouma » (Mostaganem). Après avoir élaboré un plan et mis en place un point de contrôle routier et d'inspection, les forces de police ont réussi à arrêter le présumé signalé et ce, au niveau de l'entrée de la ville de Mostaganem, alors que celui-ci venait de la wilaya d'Oran dans un bus de transport de passagers .Une opération de fouille du suspect en question a permis de découvrir qu’il était en possession de 120 comprimés de psychotropes du type de « prégabaline 300 mg » et d’une somme de 48000,00 Dinars , considérée comme étant un revenu provenant des opérations de trafic de drogue .Par ailleurs, la poursuite des recherches ,dans son domicile, ont abouti à la découverte d'une autre quantité de drogue, représentée par 40 comprimés de psychotropes de marque « prégabaline 300 mg » et 13 comprimés d’un autre type de psychotropes, de marque « ticrétol 200 mg ». A l’issue de cette opération, une procédure de poursuites judiciaires a été engagée à son encontre, pour le chef d’accusation de possession de psychotropes, sans justification légale, destinés à des fins de commerce. Sur ce, le mis en cause a été présenté par-devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem, qui l’a placé en détention provisoire.