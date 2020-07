MOSTAGANEM : Le croissant rouge entame une opération de désinfection

Unis solidairement et fraternellement pour la même cause, c’est en moudjahidine et moudjahidate, courageux (ses) d’égal à égal, que des jeunes du croissant rouge algérien (CRA) de Mostaganem se sont engagés dans une lutte difficile et risquée contre le virus le plus dangereux que connait le monde actuel. C’est dans ce cadre, qu’hier cinq jeunes dont une fille à peine âgés de la vingtaine se sont présentés au journal ‘’Réflexion’’ à Mostaganem pour désinfecter les locaux du siège et ce à l’instar des autres administrations et espaces publics etc… Equipés d’un pulvérisateur, ces petits combattants en première ligne contre un ennemi mortel et invisible, si microscopique soit-il’’ s’exposaient pour nous protéger de la pandémie du Covid 19. Nous ne pouvons remercier assez ces jeunes pour l’effort qu’ils font dans cette lutte contre le Coronavirus. C’est avec honneur et fierté que nous garderons ces images inédites reflétant une réalité dans toute sa transparence qui montre le combat de tous les jours mené par ces petits combattants de l’impossible de notre si merveilleuse Algérie, le pays de toutes les convoitises, le pays de la révolution, le pays du Million et demi de martyrs. Il est du devoir de chacun de nous, de rendre hommage à ces jeunes, aux professeurs, médecins, services de sécurité, bénévoles, scouts musulmans, associations…. des deux sexes sans exception, dont le sacrifice héroïque pour l’éradication totale du’’ COVID 19,’’ restera toujours prodigieux pour les années, décennies et siècles… à venir.