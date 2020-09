MOSTAGANEM : Le conseiller du président Tebboune réunit les zaouias

En effet, la visite du conseiller à la présidence entre dans le cadre d’une mission d’écoute et de rapprochement avec les Imams, Chouyoukh et hommes de culte et ce, afin d’échanger des points de vue et bien cerner les préoccupations qui entourent ces hommes de foi qui transmettent le savoir et la théologie. Cette rencontre a permis, par ailleurs, au conseiller du président de la République M. Belakhdar Aissa de s’enquérir des préoccupations soulevées par les imams, chouyoukh de zaouias et hommes de culte, allant dans le sens du développement de la mission de l’institution de la mosquée, des zaouias et des écoles coraniques, afin d’assumer leur rôle dans le cadre de la réforme sociétale. Il a précisé que leur noble mission rentre dans le cadre de la transmission du message de paix à la population, il a également mis l’accent sur le rôle de l’imam dans la société par la transmission des bonnes valeurs et de la morale dans le cadre du vivre ensemble, pour rassembler et unifier notre peuple. L’hôte de Mostaganem dans un bref rappel de l’histoire a rappelé le rôle des zaouïas des mosquées que le colonialisme n’a pu vaincre pendant les 132 ans d’occupation ni effacer l’identité du peuple algérien, et ce grâce à des hommes de noble valeur ayant transmis leur savoir-faire à tous les niveaux à partir de mosquées et zaouias en poursuivant le combat où le flambeau de l’Algérie ne s’est jamais éteint, puisque son rayonnement a toujours triomphé, grâce à ‘’la louha et le kalem’’ des grands Imams, Chouyoukh et hommes de culte, qui ont appris la lecture et l’écriture aux Algériens. Ces maitres qui tantôt étaient notaires, tantôt juges, tantôt réconciliateurs …, ont mis sur pied une administration pour gérer le social des algériens dont mariages, divorces, héritages etc.. , et ce, tout en inculquant le nationalisme et le patriotisme chez l’algérien. Apres avoir écouté les interventions de plusieurs imans, Chouyoukh, et noté toutes leurs préoccupations, M. Belakhdar a remercié tous les présents venus l’accueillir. Le wali de Mostaganem, quant à lui a décidé d’allouer un quota de 50 logements et 20 logements Fonal ainsi que 5 Omras aux imams et hommes de culte.