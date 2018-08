MOSTAGANEM : Le centre-ville étouffe

Le plan de circulation de la ville de Mostaganem semble parvenir à sa totale saturation. Révisé plusieurs fois par la direction des transports et celle des travaux publics, ce dernier ne peut plus répondre à présent au pressant trafic routier enregistré ces derniers jours où une forte affluence de véhicules transite par les différents axes routiers de la ville. A ce sujet, le flux de voitures circulant en milieu urbain, crée de multiples bouchons difficiles à rompre et nécessitants souvent l’intervention des agents de l’ordre public pour réguler la circulation et parvenir difficilement à la rétablir. Cette déplorable situation qui a tendance à s’accentuer d’un été à l’autre , a fini par déclencher l’ire des automobilistes qui demeurent les plus lésés et qui interpellent de nouveau les autorités concernées pour une bonne et pratique révision du plan de circulation , capable de les soulager définitivement d’un tel calvaire qu’ils endurent au quotidien .