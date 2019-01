MOSTAGANEM : Le WAM honore le chef de la daïra et le maire

Après son retour concluant sur la scène régionale de football pour marquer le temps fort du Foot mostaganemois, les dirigeants du Widad Amel Mostaganem, le vieux club de football algérien fondé le 8 mai 1945, ont saisi l’occasion de la fête de Yennayer, le nouvel an berbère en Algérie pour honorer les deux responsables locaux de la ville de Mostaganem ; le chef de la daïra M. Djari Hassan et le maire de Mostaganem, M.Belkhoudja Abdelkader pour leur soutien au club WAM. Plusieurs fans du vieux club mostaganemois, ont assisté à cette cérémonie grandiose organisée par le président du Widad, monsieur Belagraa Messabih. On cite parmi les présents ; Youcef Benyamina, un jeune investisseur, qui a été toujours au-devant de la scène du foot mostaganemois et en particulier le WAM. Cette cérémonie permettra de rassembler toute la grande famille du Widad et de débattre de la situation actuelle ainsi que de l'avenir du club.