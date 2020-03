MOSTAGANEM : Le MJS réunit les animateurs de jeunesse

Mercredi 11 mars 2020, une rencontre a regroupé le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, le représentant de la fédération nationale du secteur l’UNJA de la wilaya de Mostaganem et la SNAPAP pour aborder un thème relatif au principe de dialogue et des consultations concernant une nouvelle politique pour les jeunes en Algérie. Dans leur intervention, le syndicat national autonome des personnels de l’administration publique et les directeurs de la jeunesse et des sports de différentes wilayas proposent une stratégie conformément aux instructions de M. le président de la République Abdelmadjid M. Tebboune dans le programme gouvernemental, s’axe sur la prise en charge des jeunes. Dans le cadre du programme en question : Il est question de doter les stades en équipement ; créer des centres nationaux ; sélectionner les jeunes talents qu’il faut investir ; fournir une assistance technique aux jeunes pour mener à bien leurs projets et les intégrer et enfin créer des emplois. Pour permettre à cette catégorie juvénile d’exprimer sa préoccupation, il faut créer des chaines de télévision. Enfin, pour lutter contre la violence dans les stades, une amélioration du statut social et professionnel des employeurs de ce secteur est plus que nécessaire. Le représentant du ministre, M. Bellil Boualem a déclaré : « je suis content de me voir confier cette importante mission ayant pour thème ‘’un espace de dialogue et de consultation pour une nouvelle politique de la jeunesse équilibrée et intégrée’’, au profit des employés du secteur concerné. Il nous faut répondre à toutes les préoccupations de la jeunesse et il est de notre devoir d’ajuster tous nos efforts pour garantir les droits des employés, rappelant que les jeunes sont le cœur et le dynamisme du secteur et qu’ils portent le flambeau », a-t-il conclu.