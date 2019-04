MOSTAGANEM : Le CEM Bencheikh Bensaber fête ‘’YOUM ILM’’

A l'occasion de la journée de ‘’youm ilm’’ ,du16 avril , le CEM Bencheikh Bensaber , sis à la cité Mohamed a organisé une matinée riche en savoir et culture , les parents d'élèves étaient très nombreux à cet événement , le directeur du CEM et le nouveau bureau de l'association des parents d'élèves , ont provoqué un évènement grandiose , la réception fut ouverte par des bienvenues de la part du directeur du CEM , suivie par la lecture d'un verset du Coran , puis l'hymne national avec les 5 couplets. Puis, la parole fut donnée à l'imam de la mosquée koubaa , qui donna les aspects du savoir et du devoir, suivie d’un défilé de jeunes filles en habit traditionnel , puis distribution des prix aux lauréats des quatre paliers, de l'excellence au tableau d'honneur. La cérémonie fut clôturée dans une ambiance conviviale de chants et de danses par une réception à la salle des fêtes avec une collation.