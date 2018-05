MOSTAGANEM : La sûreté de wilaya honore les journalistes

A savoir que toutes les actions et activités de la police sur le terrain sont relayées par le chef de service de la cellule de communication de la police en la personne du chef de celle-ci par l’officier de communication M. Belkacem Bachir et son staff qui transmettent quotidiennement des communiqués aux journaux. Il n'y a pas de vie politique sans opinion publique et pas d'opinion publique sans communication, C’est ainsi que la police nationale dans notre pays fait partie du paysage politique sous l’angle de la protection des libertés et de la sécurité du citoyen, une vraie démocratie a besoin de paix sociale et le respect de soi et en même temps d’autrui. Ceci étant, les services de sécurité deviennent une cellule de veille qui travaille en amont et en aval pour avoir une réactivité presque instantanée pour garantir la libre circulation des biens et des personnes en toute sécurité comme le prévoit notre constitution. Il est à signaler que les éléments de la police nationale ne vivent en aucun cas dans un vase clos infranchissable. Pour preuve, elle communique de jour en jour dans tous les medias nationaux et locaux sans compter qu’elle joue un rôle prépondérant dans la prévention qui est l’élément essentiel de son action dans la vie quotidienne, sa devise c’est prévenir avant de guérir. La sureté de wilaya de Mostaganem garantie la sécurité du citoyen 24/24 en plus de la mise en service du numéro vert 10-55 très réactif à tout appel avec intervention immédiate. Qui n’a pas constaté parmi nous qu’à Mostaganem, il se sent en sécurité de jour comme de nuit sans compter qu’elle a pu démanteler beaucoup d’affaires d’envergure nationale et internationale avec un professionnalisme digne des grandes polices du monde. A la fin de la cérémonie, plusieurs présents honorifiques furent distribués à la famille de la presse en reconnaissance de son travail de rigueur et de la franchise dans la diffusion de l’information. Rappelons que le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l’UNESCO en 1991, l’Algérie étant un membre à part entière dans les nations unies. Cela va de soi que notre pays fête également cette journée.