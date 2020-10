MOSTAGANEM : La protection civile sensibilise contre les dangers pyrotechniques

En prévision de la fête du Mawlid Ennabawi, une campagne de sensibilisation est organisée ces jours -ci par la direction de la Protection civile de la wilaya portant sur les risques susceptibles d’être causés par l’utilisation des feux d’artifice et des pétards. Dans un appel aux citoyens, la direction de la Protection civile rappelle les mesures de protection à suivre pour éviter les accidents pouvant être causés par l’utilisation de ces produits pyrotechniques aux conséquences parfois graves. D’ailleurs, chaque année, de nombreux cas d’accidents plus ou moins graves nécessitent des évacuations des victimes par la Protection civile vers les urgences des établissements de santé. À ce propos, la prudence des parents doit être de mise pour éviter à leurs enfants d’être exposés aux risques de blessures parfois lourdes qui pourraient leur être causées des suite d'une mise à feu mal entamée d’un pétard ou de mauvais allumage d’un feu d’artifice. Il est utile de préciser que les détonations de ces feux d’artifice et pétards sont aussi des sources de grande nuisance sonores pour les personnes malades, âgées et surtout pour les bébés qui sont effrayés et privés de sommeil.