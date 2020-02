MOSTAGANEM : La protection civile fête sa journée mondiale

Sous le slogan « un secouriste dans chaque foyer » et, à l’image des pays membres de l’Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), la direction de la Protection civile a tracé un riche programme pour célébrer la Journée mondiale de la Protection civile. Cette journée coïncide avec le 1er mars, date anniversaire de l’entrée en vigueur de la Protection civile algérienne en tant qu’organisation intergouvernementale le 1er mars 1972. La cérémonie officielle sera accueillie par l’unité de la protection civile de Kharrouba et c’est aussi l’occasion de mettre en valeur les acquis de la protection civile et notamment d’attirer l’attention du public sur le rôle majeur de la Protection civile dans la préservation des biens et de la sécurité des personnes. Egalement, le volet sensibilisation la population aura sa part dans la prévention contre toutes les différentes formes de dangers et les conduites à tenir dans les catastrophes. Dans ce cadre, le Directeur de wilaya de la protection civile, M. Abdelhamid Zighed ,a expliqué que : « le slogan qui a été adopté cette année ,par l’Organisation Mondiale ,vise le long terme pour les prochaines générations .En ce sens, il nous incite de pouvoir arriver à un stade où le secouriste bénévole sera le premier dans l’intervention en attendant l’arrivée des agents de la protection civile et ce, particulièrement pour ce qui concerne la sécurité des personnes à travers les soins de premiers secours pour sauver des vies » .Le directeur de la protection civile a indiqué également qu’en cette occasion, les différentes activités sont organisées et parmi elles, des portes ouvertes sur la protection civile où seront données des recommandations ainsi que des conseils qui s’adresseront en particulier aux jeunes écoliers, étudiants et d’une manière générale à tout le public. M.A Zighed a indiqué aussi que « la protection civile organise également des activités sportives et culturelles en profitant notamment qu’en cette occasion ,il sera procédé à l’inauguration d’une nouvelle unité secondaire d’intervention ,au niveau de la cité de Kharrouba, révélant que cette structure a été réalisée en 2019 année durant laquelle la protection civile de Mostaganem a bénéficié également du recrutement de 60 nouveaux agents.