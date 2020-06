MOSTAGANEM : La protection civile enregistre 188 interventions en 3 jours

Les services de la protection civile de la wilaya de Mostaganem ont enregistré 188 interventions, suite à des appels de détresse émanant de citoyens durant la période allant du 25-06-2020 au 28-06-2020, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps. Ces interventions couvraient divers domaines d’activités notamment, les accidents de circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, lutte contre les incendies et couverture du dispositif sécuritaire. En effet, durant cette période 127 blessés et malades ont été évacués vers les hôpitaux. S’agissant des accidents de circulation, les mêmes éléments ont enregistré 11 accidents ayant fait 14 blessés dans différents accidents sans faire de morts. Les pompiers ont également intervenus dans 11 opérations, pour éteindre les incendies domestiques et les cultures agricoles. Pour ce qui est des différentes 42 interventions effectuées pour la couverture sécuritaire. Les plus importantes interventions sont : un accident de la route enregistré sur la RN 23 au douar « El-Hamaimia » , commune de Bouguirat, suite à une collision entre 3 voitures , la 1ère immatriculée à Relizane et les autres à Mostaganem . L’accident a causé des blessures à 04 personnes, âgées de 13 à 79 ans, dont un enfant qui a eu une blessure profonde à la tête, il a été pris en charge et évacué à l'hôpital de Bouguirat pour des soins appropriés. Un autre accident de la route a eu lieu sur le CW N°94, dans la région « Ouled Ammar », commune de Stidia suite au dérapage et renversement d'un véhicule ayant causé des blessures légères à une personne âgée de 39 ans, qui a reçu les premiers soins avant d’être évacuée à l’hôpital de Mostaganem, a-t-on indiqué. Par ailleurs, les agents de la protection civile relevant de l'unité secondaire de Ain Tedeles sont intervenus pour porter secours à une femme ayant chuté du 1er étage d’un immeuble, dans la commune de Oued El Kheir , a-t-on indiqué . La victime âgée de 37 ans, souffrait de douleurs et blessures à la tête, au bassin et à la jambe. Cette dernière a été transférée vers les services des urgences, relevant de cette même daïra pour des soins a-t-on ajouté. .