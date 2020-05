MOSTAGANEM : La prolifération des déchets de protection contre le Covid-19, véritable fléau

La prolifération des déchets résultant des équipements de protection contre le Covid-19 (gants, masques, mouchoirs), potentiellement infectés, constitue un véritable fléau et un risque majeur sur la santé public, dans différents quartiers de Mostaganem, de l'avis des praticiens de la santé. L’incivisme de quelques citoyens offre un triste spectacle qui se manifeste à travers des tas de gants en plastique et bavettes, usités et jetés sur la voie publique par des personnes inconscientes du danger que cela représente pour la santé et l’environnement. "Ces objets de protection jetés sur les trottoirs constituent de véritables agents de contamination en cette période de pandémie du coronavirus", ont mis en garde de nombreux praticiens dans la région de Mostaganem. La gestion de ces déchets préoccupe également les responsables de la commune chargés de la collecte et le nettoiement des ordures ménagères des quartiers de Mostaganem. Pour le vice-président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Mostaganem, "l’incivisme" de certains citoyens est devenu "franchement inquiétant pour la santé publique", précisant que "se débarrasser de façon inappropriée des équipements de protection contre le Covid -19 constitue un véritable danger pour les citoyens, les éboueurs et l’environnement". La prolifération de ces déchets dans certains quartiers de Mostaganem est signe d’un "manque de civisme", s’est plaint un éboueur visiblement très touché par le manque de respect de quelques individus qui jettent ces déchets sur la voie publique. "Nous sommes éboueurs mais nous avons des familles et ces déchets constituent un danger potentiel pour nous", a-t-il souligné. De nombreux citoyens partagent également cette indignation et jugent l’acte de jeter des masques et des gants usités comme "incivilité" et de "l’irrespect" pour les éboueurs.