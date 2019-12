MOSTAGANEM : La police saisit 402 unités de boissons alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade de recherches et d’intervention relevant de la sûreté de la wilaya de Mostaganem ont réussi à saisir une quantité importante de boissons alcoolisées et procédé à l’arrestation des suspects impliqués dans ce trafic illégal. C’est au niveau d’un point de contrôle à l'entrée Ouest de la ville de Mostaganem, au niveau de la route d'Oran qu’une voiture de marque « Dacia Logan » a été arrêtée. L’inspection et la fouille dudit véhicule se sont soldées par la découverte de 402 unités de boissons alcoolisées de différentes marques et volumes, appartenant à (3) trois personnes à bord du véhicule précité, âgées entre 24 à 27 ans et toutes originaires de Chlef. Accusés de possession et de transport de boissons alcoolisées destinées à la vente, sans autorisation, des dossiers de poursuites judiciaires ont été établis à l’encontre des suspects précités. Ces derniers ont été déférés par-devant M. le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem, où chacun d'eux a été condamné à deux (02) mois de prison avec sursis.