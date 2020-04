MOSTAGANEM : La police saisit 300 kg de viande rouge impropre à la consommation

Par les temps qui courent, pour certaine personnes mues par la cupidité, toutes les formes de fraude dans les biens de consommation sont bonnes pour se faire de l’argent sur le compte des citoyens et ce, en profitant de cette période d’invasion virale. Mais c’est sans compter sur la vigilance des forces de police. Le dernier communiqué de la cellule de communication de la direction de la sûreté de la wilaya de Mostaganem vient de révéler que Samedi 04 avril 2020, les éléments de l'unité de police de l’urbanisme et de la protection de l'environnement (PUPE), relevant de la sûreté de wilaya ont réussi à mettre en échec une opération de commercialisation de viande ovine et dont les moutons ont fait l’objet d’abattage clandestin dont l’origine est restée inconnue. La source d’information a précisé que les carcasses de ces animaux en question étaient transportées à bord d'un véhicule qui n’est pas adapté et les quantités ont été saisies chez un privé, au niveau de la cité du 05 juillet, à Mostaganem. La quantité saisie représente un poids de 300 kg d'agneau et abats, outre 128 kg d'herbe. Un dossier de poursuites judiciaires a été dressé contre le mis en cause pour tentative de commercialisation de viande rouge, impropre à la consommation, dûment constatée par un médecin vétérinaire qui a confirmé que la viande saisie n’est pas consommable pour l’homme. De ce qui précède, le dossier a été transmis au procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem aux fins qu’il jugera utiles. Quant à la saisie, elle a été livrée au zoo de « Mostaland » à Mostaganem, avec l’approbation, après son examen par le vétérinaire du parc animalier.