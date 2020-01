MOSTAGANEM : La police saisit 1982 gélules de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans le territoire de compétence de la sûreté de wilaya de Mostaganem et en particulier contre les délits liés aux trafics de drogues, la brigade spécialisée a réussi à faire tomber l'un des plus grands trafiquants de comprimés de psychotropes à Mostaganem a révélé un communiqué sécuritaire. Il est indiqué que l’opération de recherches et d’interventions a été déclenchée suite à des informations reçues par les services de police selon lesquelles un suspect utilise comme repaire de trafic de drogues pour écouler ses produits , un habitat précaire désaffecté en état de ruine, situé au niveau d’un des quartiers populaires de la ville de Mostaganem. Après identifications des lieux du repaire et leur surveillance ainsi que le suivi des mouvements, pendant plus d’une semaine, notamment l’achèvement de toutes les procédures légales, les éléments de la brigade de police judiciaire ont pu mener un raid, selon un plan d’intervention, dès le mois de janvier 2020. L’opération en question s’est soldée par un succès aux termes de laquelle, il a été saisi une importante quantité de psychotropes représentant pas moins de 1982 gélules de marque « Prégabaline 300 mg » ; le dealer, âgé de 23 ans et résident à Mostaganem, a été arrêté immédiatement. Accusé de possession et de trafic de psychotropes, un dossier de poursuites judiciaires a été dressé contre lui, pour sa présentation par-devant le procureur du tribunal de Mostaganem