MOSTAGANEM : La police récupère 3 véhicules volés

Au cours du mois de février, la brigade anti-contrebande et vol de voitures, les policiers de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Mostaganem ont pu récupérer trois (03) véhicules, grâce au système LAPI relatif à la détection et de recherche de véhicules .Rappelons que ce système fonctionne avec des caméras installées sur des véhicules de police. Les véhicules récupérés sont : Premier véhicule: Une voiture de type Renault Clio de troisième génération, immatriculée dans la wilaya d'Oran, où elle a été volée par abus de confiance. Le deuxième véhicule: de type Hundai i20, immatriculé dans la wilaya d'Alger où il a été volé. Troisième véhicule: un camion Hundai immatriculé à Mostaganem. Les véhicules en question ont été t restitués à leurs propriétaire conformément aux procédures légales et ce, à l'exception du véhicule de type Hyundai i20 qui a été stationné au niveau de la fourrière communale, en attendant sa remise à son propriétaire.