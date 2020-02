MOSTAGANEM : La police organise un championnat régional des jeux d’échec

La direction de la santé de l’action sociale et du sport de la DGSN en collaboration avec la sûreté de wilaya de Mostaganem organise un championnat de jeux d’échec pour la période allant du 10 au 13 février 2020 , entre éléments de la police nationale région ouest , au niveau du centre familial de Sidi Lakhdar Mostaganem. La cérémonie d’ouverture fut lancée par le contrôleur de la police, Monsieur Bouraoui Abdelhak et monsieur Ayadi Mohamed représentant de l’inspecteur régional de la police nationale. Etaient présents à cette manifestation sportive le chef de sûreté de wilaya de Mostaganem Monsieur Hamouni Mohamed et des autorités civiles et militaires de Mostaganem, représentant à leur tour le wali de Mostaganem. Ce championnat a regroupé un nombre de compétiteurs s’élevant à 118 concurrents dont 97 hommes et 18 femmes de 12 wilayas. Les vainqueurs qui seront sélectionné pour participer au championnat national prévu à une date ultérieure. Notons que la police nationale avec sa section sport veille et œuvre toujours à la bonne forme de ses éléments à travers le territoire national ce qui est essentiel pour les activités exercées, dans le cadre de la protection du citoyen et de la lutte contre toutes les formes de criminalité. Comme le dit si- bien : le dicton : ‘’ l’esprit saint dans un corps sain’’. Les jeux d’échec sont un sport à part entière qui consiste à bien réfléchir avant d’agir permettant à l’agent de police de mesurer son action avant toute réactivité.