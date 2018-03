MOSTAGANEM : La police met fin aux agissements de dangereux cambrioleurs

La bande démantelée avait opéré 22 casses faisant 22 victimes. Les investigations de la PJ en collaboration avec les éléments de la police scientifique, qui ont prélevé les empreintes sur les lieux délits, ont permis l’identification de deux auteurs des vols. Il s’agit de deux repris de justice qui ont été débusqués grâce à l’exploitation du système de reconnaissance électronique des empreintes (AFIS). Les malfaiteurs identifiés sont le dénommé M.M. connu sous le pseudonyme ‘’Djezra’’, âgé de 19 ans, habitant Mostaganem, et a été pris en flagrant délit en train de se préparer à opérer un casse à l’aide d’un bâton métallique, utilisé habituellement pour forcer les serrures. L’autre malfaiteur arrêté est le dénommé B.K. connu sous le pseudonyme ‘’Syahi’’, âgé de 18 ans, habitant Mostaganem et qui a été appréhendé dans son domicile. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République près tribunal de Mostaganem, les éléments de la PJ ont fouillé le domicile de ce dernier où ils ont découvert quelques objets volés comme des téléphones portables et une somme de 6040 dinars. Ils ont trouvé aussi deux armes blanches ‘’Bouchia’’, un poignard ‘’Okabi’’ et 4000 dinars. Il est à signaler que les recherches continuent pour retrouver les autres membres du groupe qui restent à identifier. Présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, les deux malfaiteurs ont été écroués.