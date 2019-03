MOSTAGANEM : La police lance sa campagne de reboisement

Sous le slogan ‘’un arbre de chaque policier pour un environnement vert», la Sûreté nationale de Mostaganem en collaboration avec la Direction de la conservation des forêts de la wilaya a célébré la Journée internationale de l'arbre à travers la mobilisation et la participation de ses effectifs et services de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement. En effet, cette opération est destinée également à favoriser l’émergence d’une culture de plantation d’arbres. Ainsi et pour marquer l'évènement, la sûreté de la wilaya de Mostaganem a pris part à une vaste opération de plantation d'arbres au niveau de la forêt de Hai El Wiam où 1000 arbres, des espèces de pins d’Alep et d’eucalyptus, ont été plantés en ce début de semaine par le personnel actif et retraité de la Sûreté de wilaya. Rappelons que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé par la DGSN à la préservation de l’environnement.