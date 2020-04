MOSTAGANEM : La police judiciaire dresse son bilan de mars

Dans un communiqué, la direction de la sûreté de wilaya de Mostaganem a détaillé la consistance de ses activités ,sur le plan de la police judiciaire et lesquelles concernent divers volets de la sécurité en milieu urbain. Dans le détail, il est révélé ce qui suit, à savoir que : le nombre d'affaires pénales enregistrées est de 427 cas et le nombre d'affaires traitées a concerné 374 cas, soit un pourcentage d'achèvement 87,58%. Dans ce volet, il est indiqué que le nombre de personnes impliquées dans les affaires pénales est de 493 personnes dont 27 mineurs, 35 femmes et 44 étrangers. En matière de poursuites judiciaires il a été enregistré 35 mises en détention (incarcérations), 28 libérations, 58 citations à comparaitre et 52 en cas ont été déclarés en état de fuite tandis que 02 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. S’agissant de la lutte contre le trafic de drogue, la même source d’information, a indiqué qu’une quantité de 81,18 g de kif traitée a été saisi de même que 09 cigarettes farcies de drogue, 1844 comprimés de diverses marques de psychotropes ainsi que 0,12 grammes de cocaïne. Quant aux boissons alcoolisées ce ne sont pas moins de 370 unités de différents types et volumes qui ont été saisis, a conclut ledit communiqué sécuritaire.