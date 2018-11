MOSTAGANEM : La police ferme 76 locaux commerciaux

Dans le cadre de ses activités, touchant au contrôle et au respect de la réglementation du commerce, et de la lutte contre les irrégularités qui peuvent en résulter lors de sa pratique. Le bilan des services de la police nationale établi au mois d’octobre de l’année en cours a fait état de plusieurs dépassements. Ainsi ,174 locaux commerciaux ont été contrôlés par ces mêmes services qui ont enregistré 91 infractions au code du commerce, conduisant à la fermeture de 76 locaux. Par ailleurs, les éléments de la police, chargés de cette opération ont également proposé la fermeture de 89 locaux commerciaux pour violation des mesures organisationnelles et décisions réglementaires, a-t-on ajouté.