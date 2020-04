MOSTAGANEM : La police fait tomber des narcotrafiquants dont une femme

Des trafiquants de drogue n’ont pas hésité à exploiter, à leur profit cette période passagère de confinement partiel, pour se donner à leur activité criminelle. Cependant, la vigilance des éléments de la sureté a prévalu dans la lutte incessante qui est menée contre tous les types de criminalité. En effet, la Police vient de démanteler récemment un réseau de trafiquant de drogue .Les faits de l'affaire sont survenus lors d’une opération de contrôle des forces de police, par la brigade de recherche et d'intervention de la sûreté de la wilaya de Mostaganem (BRI) et ce, dans le but de veiller au respect du temps de confinement partiel domicile .Dans un quartier de la ville, vers 19 heures et 15 minutes du soir, une personne suspecte, portant un sac à main pour femme, a attiré l’ attention des agents et a tenté de s’enfuir à la simple vue du véhicule de police. Interpellé immédiatement et fouillé, il a été découvert à l’intérieur du sac en question une plaque de kif traité ; à proximité de lui, se trouvait un véhicule Renault « Symbol », de couleur blanche immatriculé dans la wilaya de Mostaganem avec à son bord trois personnes dont une femme. Les enquêtes policières ont permis alors l'arrestation du pourvoyeur de drogue précité qui était en possession d'une seconde plaque de kif traité qui se trouvait dans un autre véhicule, Renault « Symbol »,de couleur noire. Les enquêtes qui s’en suivirent ont permis également de faire tomber, de manière directe, les autres membres du gang qui sont au nombre de quatre personnes, âgées de 27 à 55 ans et résidants à Mostaganem .Cette affaire s’est soldée par la saisie d'autres quantités de drogue, portant ainsi la quantité totale saisie à 712 grammes de kif traité. Accusés de constitution d'une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et de violation du confinement partiel, les personnes mises en cause ont faits l’objet d’un dossier de poursuites judiciaires qui a été dressé contre eux et transmis au procureur de la république, près le tribunal de Mostaganem