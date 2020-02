MOSTAGANEM : La police dresse le bilan du 1er bimestre 2020

Dans un communiqué émanent de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Mostaganem, il est fait état du résultat des actions qui ont été menées par les services de police. Agissant dans différents domaines de la criminalité sous toutes ses formes et notamment dans la sécurité contre les atteintes des biens et des personnes, il est remarquable de noter que ce sont les affaires relevant de la police judiciaire qui occupent la première place des activités. Ainsi, dans le domaine judiciaire, un nombre de 648 affaires ont été enregistrées, tandis que 558 affaires ont été traitées, ce qui représente un taux d'achèvement de 86,11%. A noter que 711 personnes sont impliquées dans des affaires criminelles dont : 628 adultes, 28 mineurs et 31 femmes. En matière de poursuites judiciaires: 108 mandats de dépôt ont été ordonnés, 49 personnes ont bénéficié de la libération, 95 personnes ont reçu une convocation directe à une audience, 57 en cas ont été déclarés en état de fuite et 13 personnes ont été mises sous contrôle judiciaire. Au volet de la lutte contre le phénomène de la drogue: quantité saisie: 01 kg et 17,57 grammes de kif traité, 27 cigarettes de kif, 0,6 gramme de cocaïne. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, 3 929 unités de différentes marques et volumes ont été saisies.