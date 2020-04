MOSTAGANEM : La police démantèle réseau de faussaires billets de banque

Il semble que la période de confinement sanitaire imposée par l’Etat pour la préservation de la santé publique et l’approche du mois de Ramadan aient donné des idées criminelles à certains individus qui misent le tout pour le tout. Néanmoins, la vigilance des citoyens et des services de la Sureté nationale de Mostaganem ont prévalu et on fait tomber une paire de faussaires de billets de banque et par la même saisir plus de 11 millions de centimes en fausses coupures de 2000,00 Dinars.

En effet, le communiqué de la cellule d’information de la sureté de wilaya de Mostaganem vient de révéler que la police judiciaire de la 3eme sûreté urbaine a réussi à mettre fin à l'activité d'un dangereux gang composé de deux personnes âgées de 20 à 41 ans originaires de Mostaganem., spécialisés dans la contrefaçon de la monnaie nationale. Les faits cette affaire remontent à la date du Samedi 18 Avril 2020 quand les services de Police ont reçu une plainte d'une victime qui affirme avoir reçu un faux billet de 2000 dinars algériens d'un de ses clients, membre d'un gang. La police judiciaire s'est déplacée pour enquêter sur l'affaire et a pu identifier le principal suspect, puis procéder à son arrestation, le 20 avril 2020, à niveau de son domicile. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la république, près le tribunal de Mostaganem, les enquêteurs de police ont pu foiller la résidence du suspect en question où ils ont découvert et saisi a saisi, ce qui suit: Un montant de fausse monnaie nationale de 11, 6 Millions de centimes ,composé de 58 billets 2000 dinars portant les mêmes numéros de série ;un Scanner et une imprimante en couleurs ;des Produits chimiques utilisés dans le processus de contrefaçon et des instruments utilisés pour découper les billets de banque. Quant au partenaire de suspect, il a fini par être arrêté, lui aussi, le même jour, non loin de la même résidence. Un dossier de poursuites judiciaires a été dressé à l’encontre des deux mis en cause mise dont les faits qui leurs sont reprochés sont : la mise en circulation de billets falsifiés à une valeur légale, faux et utilisation de faux. Le dossier d’accusation et les personnes susmentionnées ont été présentés au procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem.