MOSTAGANEM : La police arrête 56 harraga dont des étrangers

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'émigration clandestine via la mer, la brigade de la police judiciaire de sureté de wilaya, a mené une opération de police , sur le littoral mostaganémois, où quatre organisateurs de l’émigration clandestine secrète, originaires de Mostaganem ont été arrêtés. L’opération est intervenue, suite à une information sécuritaire parvenue aux services de police, ayant permis l’arrestation du principal suspect en date du 16/10/2020 qui après avoir soumis son téléphone portable à une opération de recherche électronique, en vertu d’un mandat de perquisition émis par le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, un deuxième suspect a été identifié et arrêté. Les deux suspects restants ont été arrêtés non loin de la ville de Mostaganem, dans un douar de la wilaya. Notons qu’un canot pneumatique noir, dix bidons d'essence avec un total de 290 litres d'essence, une pompe pneumatique, deux rames et un moteur de type ‘’Yamaha de 40 CV’’ ont été saisis. Dans le même contexte, et en coordination avec les partenaires de sécurité, quatre autres opérations de navigation secrètes ont été déjouées et 52 harraga ont été arrêtés, dont: deux mineurs et deux femmes, 16 personnes de nationalité tunisienne, trois personnes de nationalité égyptienne et une personne de nationalité marocaine, qui sont rentrés illégalement sur le territoire national, avec la saisie de 5 580 euros. Des dossiers de procédure judiciaire ont été constitués contre les personnes susmentionnées selon lesquelles, ils seront déférés au tribunal de Mostaganem.