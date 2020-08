MOSTAGANEM : La plage des sablettes prise d’assaut par les estivants

Depuis l’annonce officielle de la réouverture des plages du littoral de la wilaya de Mostaganem , les citoyens se sont rués depuis samedi vers les différentes plages et quelques autres lieux de divertissements et de loisirs . Plusieurs familles se sont bien installées dans les différentes plages de la wilaya au grand bonheur des jeunes et enfants confinés depuis très longtemps, trop de pression et une attente qui a rendu les citoyens sous forte pressions puisqu’ils s ’impatientaient de planter enfin leurs parasols sur le sable de ces plages. C’est, entre autres, le cas de la plage des Sablettes , commune de Mazagran , où la ruée des estivants a débuté dès les premières heures de la journée du Samedi . Il n’était pas encore 10h lorsque les premiers parasols ont commencé à faire leur apparition sur cette plage. À 14h, la plage était bondée de monde. Trouver un petit espace pour planter son parasol devenait chose difficile. La même situation a été observée sur les autres plages, telles que Ouréah et Sidi Mansour où des parasols multicolores ont été plantés le long des plages. Beaucoup, de ces estivants ne portaient pas la bavette et encore moins le respect de la distanciation physique. Toutefois, si la situation n'est pas maitrisée, il y aura sans doute des récupérations négatives sur la santé des citoyens en ces moments de l’épidémie, Covid 19 .Par conséquent, il est important que les responsables concernés veillent à ce que des mesures soient strictement appliquées pour éviter la pandémie qui est toujours là dont certains croient qu'elle a disparu. Face à cette situation , l’épineuse question qui demeure posée, c’est comment les pouvoirs publics comptent-ils procéder pour faire respecter les mesures sanitaires, notamment de distanciation avec un tel envahissement des plages, avec tous ces parasols quasiment collés les uns aux autres?