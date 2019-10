MOSTAGANEM : La pelouse du stade Benslimane victime d’un acte de vandalisme ?

Cet acte immoral est perçu comme un attentat contre un bien public appartenant à la communauté .Qualifié d'acte odieux et criminel, les responsables locaux ne laisseront pas passer en silence cette singulière forme singulière de criminalité par le feu ;aussi, sitôt que cette mauvaise nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre parmi les citoyens locaux beaucoup ont piqué une grande colère et une consternation indescriptible. Actuellement, la procédure d'expertise pour l'évaluation des dégâts enregistrés au niveau du stade précité sont en cours et serait diligentée par une enquête de la part des services compétents de la Sûreté urbaine de Mostaganem et ce, afin de déterminer les circonstances exactes qui sont à l’origine de cette affaire .En tout état de cause, de l’avis de nombreux citoyens qui ont appris cette triste nouvelle, ils pensent que tout porte à croire qu’il y a une forte présomption qui plane sur un présumé sabotage dirigée contre la municipalité. Et c’est le résultat des enquêtes qui tranchera.