MOSTAGANEM : La mer rejette un 2ème corps en moins de 24 h

En 24 heures, les vagues de la mer ont jeté un deuxième corps, où les éléments de secours relevant de l’unité de la protection civile de la daïra d’Achaacha sont intervenus pour transporter le squelette d'une personne se trouvant dans une décomposition très avancée a t on appris. Le cadavre a été découvert sur la côte de Bahara relevant de la commune d’Ouled Boughalem située à environ 90 Km à l’est du chef lieu de wilaya frontalière avec le territoire de la wilaya de Chlef a t on ajouté. Le corps de la victime se trouve au service de la morgue de l'hôpital d’Achaacha qui est susceptible d'être victime de l’émigration clandestine a t on précisé.