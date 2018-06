MOSTAGANEM : La ligne centre-ville-Hassi Mamèche, la qualité de service ratée

Une nouvelle ligne de transport reliant le Pôle urbain ADDL de Hassi Mamèche au centre-ville de Mostaganem à l’instar du pôle urbain ADDL Hchem, a été inaugurée le mois d’avril passé et ce, pour assurer le transport aux habitants de cette importante cité, un peu isolée du chef-lieu de la daïra de Hassi Mamèche, mais rien ne semble à l’ordre du jour puisque des dizaines de résidants de ce pôle ont déploré la qualité de service qui d’après eux est mauvaise. Cette ligne de transport a été dotée par 2 à 3 bus qui portent le N° 13, pour assurer le service du transport et libérer les habitants de cette cité de l’isolement. En effet, ces derniers devraient faire tout un déplacement aux stations de bus ou taxis qui se trouvent loin de la cité ou bien de prendre des taxis privés pour une somme de 400 à 500 da pour se déplacer au centre ville. A l’ouverture de cette voie de transport, les résidants étaient soulagés du fait qu’ils vont pouvoir se déplacer sans difficulté, mais ces derniers se sont trouvés dans la certitude d’attendre de 1h à 1h30 pour qu’un de ces bus arrive. Non seulement, il y a des jours où il ne passe même pas, et des fois cette ligne est assurée par un seul bus pour cause, la cité n’est pas complètement habitée. D’après l’un des habitants de ce pôle, cette cause n’est pas convaincante et inacceptable puisqu’à l’arrivée du bus à la station terminus des trois Ponts, une foule de voyageurs se précipite à l’intérieur du bus pour trouver une place, alors comment expliqué cela, conclut ce dernier. Face à cette grande défaillance en qualité de services, les responsables de cette société doivent mettre les points sur les ‘’i’’ à leurs subordonnés.