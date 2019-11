MOSTAGANEM : La gendarmerie mène une campagne de sensibilisation

Dans ce cadre, cette action se propose de sensibiliser les usagers de la route des conducteurs, aux passagers et aux piétons à tous les aspects liés au respect et à l'application des règles de sécurité dans la circulation et ce ,en mettant en garde les citoyens sur l'aggravation des accidents .En effet ,l'action préventive concerne les principaux axes connaissant une densité du trafic en mettant l'accent sur la sensibilisation aux dangers de la vitesse excessive, des excès dans les dépassements, la circulation à gauche, de l'utilisation du téléphone portable pendant la conduite, la négligence de la ceinture de sécurité, la non-utilisation des passages pour piétons, des trottoirs et autres infractions aux conséquences graves. En revanche et en prévision des fluctuations météorologiques, toutes les unités du groupe régional restent disposées à intervenir avec tous des moyens nécessaires dont ils disposent pour assister les citoyens en difficultés. A cet égard, les éléments de la gendarmerie interviendront avec réactivité, en particulier pour secourir les populations et les familles touchées ou sinistrés notamment dans d’autres opérations techniques, telles qu'ouvrir des routes, déblayer la neige, résoudre les inondations et dresser des barrages routiers. En plus, les services de la gendarmerie rappellent aux citoyens et usagers de la route que le numéro vert : 1055 est disponible à recevoir leurs appels pour signaler d’éventuels dangers et accidents. Par ailleurs, ils pourront également se connecter et naviguer sur le site Web « Tariki.dz », mis au service des citoyens, afin de leur permettre de connaître l'état des routes, instantanément.