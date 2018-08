MOSTAGANEM : La gendarmerie et la police unies pour la sécurité publique

La police nationale de la sureté de wilaya de Mostaganem a convié la gendarmerie nationale du groupement de Mostaganem pour une intervention commune sur le terrain dans le périmètre intra-muros. Cette façon de faire a sa raison d’être pour démontrer à la population que ces deux forces de sécurités savent très bien se synchroniser avec une véritable symbiose pour une action sécuritaire conjointe et commune sans aucun support de distinction entre ces deux corps. Le but est le même, qui est la protection des biens et des personnes comme le stipule notre constitution dans son article 26. Cette dernière rappelle que la coopération sans distinction entre les deux corps de sécurité , la gendarmerie nationale et la police nationale, est un ensemble d’opérations donnant à une vraie manœuvre d’intervention du savoir travailler ensemble pour un même objectif la sécurité, la prévention et la dissuasion. Tous les citoyens rencontrés sur les lieux de l’intervention en l’occurrence les plages de Sidi El Mejdoub, de Meterba, ainsi que la gare routière, la salamandre et la nouvelle gare ont bien accueilli cette action. La sécurité c’est l’affaire de tous et doit commencer à être développer et encourager dès l’âge de l’école primaire avec des outils interactifs multimédias avec une approche non seulement du ministère de l’éducation mais en incluant celui de l’intérieur et de la défense, des mosquées et de la société civile. L’éducation est un levier important qui est largement reconnu comme outil de promotion de la paix, elle a un rôle majeur à jouer dans le forgement des valeurs des générations futures, car le jeune écolier sera le futur juge, gendarme, policier, et/ou délinquant également.