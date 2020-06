MOSTAGANEM : La gendarmerie bloque l’accès aux plages

Dans un communiqué rendu public, ce jour du 11 Juin 2020, le groupement territorial de gendarmerie de Mostaganem a indiqué que, dans le cadre des mesures de prévention sanitaire et de lutte contre le Coronavirus, il est prévu de faire des séances de sensibilisation et d'information, au niveau des plages relevant de la compétence territoriale du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem et ceci, dans le but d'attirer l'attention des citoyens sur la nécessite de la distanciation sociale puisque ces espaces, que sont les plages ne se prêtent pas à cette distanciation et seraient des lieux propices à la propagation de l'épidémie virale en question. Le même communiqué précise que cette disposition a un caractère purement préventif de durée provisoire et ce, jusqu'à ce que la saison estivale soit officiellement déclarée et que les plages soient ouvertes aux estivants dans le cadre d'un retour à la vie normale. Pour de plans amples informations, il est possible d'appeler le 10.55 soit de se connecter au site PPGN.MDN.DZ soit encore visiter le site TARIKI.DZ, disponibles à votre service.