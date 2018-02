MOSTAGANEM : La gendarmerie arrête un important dealer

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la cellule de communication et de presse de la gendarmerie de la wilaya de Mostaganem, a indiqué que, le groupement de la gendarmerie territorial du chef lieu de la wilaya, a neutralisé, en ce 09 février passé, plus exactement à 21h00, une personne, dénommé ‘’B.M’’, âgée de 40 ans, résidante à la cité 120 logements à Tigditt, en possession de 66 grammes de kif traité et de 27 comprimés de psychotropes, destinés à la commercialisation. L’interpellation est intervenue, suite à des informations parvenues aux services de la brigade, portant sur l’activité illicite d’un individu, au niveau du quartier populaire de Tigditt, où il vendait de la drogue. En exploitant ces informations, les gendarmes, ont tendu une embuscade, dans lequel, ils ont procédé à l’arrestation du dealer, qui était en état d’ivresse et en possession de 66 grammes de kif traité sous forme de 02 plaquettes et de 27 comprimés de psychotropes de marque ‘’ Tramadol Duofem 50 mg’’. Notons que cette quantité de drogue précitée a été saisie. Le mis en cause a été placés en détention provisoire au siège de la brigade, en attendant de le présenter devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem pour statuer sur son cas.