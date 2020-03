MOSTAGANEM : La flotte de pêche renforcée par un grand thonier

La flotte de pêche de la wilaya de Mostaganem s’est agrandie récemment par la réception d’un premier navire, spécialisé dans la pêche au thon rouge en haute mer a indiqué le directeur de la pêche maritime et des ressources halieutiques. Le navire en question est de 32 mètres de longueur et 8 mètres de large, avait été acquis par un professionnel. Il dispose d'un moteur d’une puissance de 1600 chevaux et peut rester en mer pendant une durée de plus de 3 mois. La valeur de l'investissement était de 1,5 million d'euros et entrera en service pour la campagne de pêche au thon rouge prévue en mai prochain avec un équipage professionnel de 25 marins très expérimentés, a précisé la même source. Le navire en question est équipé des moyens électroniques et mécaniques, notamment de moyens de réfrigération et de conservation des plus modernes :il a également une capacité de transport d’une charge de 100 tonnes de thon rouge et peut conserver jusqu’à 6000 tonnes de thon rouge vivant destiné à l'engraissement à l'intérieur des caisses, selon M. Rahmani ,qui a indiqué en outre que cette nouvelle unité de pêche a été acquise avec un financement bancaire et qu’il est prévu ,d’autre part ,que la flotte maritime sera renforcée, dans les années à venir ,par une quinzaine de nouvelles unités de pêche, utilisant pour la plupart des filets à petites mailles pour la pêche des sardines ,étant entendu que le financement passerait par des dispositifs de soutien soit dans le cadre du renouvellement des unités de pêche maritime .