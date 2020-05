MOSTAGANEM : La fédération locale des jeunes entrepreneurs fait don de 9000 bavettes

Cette opération a été entreprise en collaboration avec des centres de l'enseignement et la formation professionnelle locaux. A ce sujet, le président du bureau de wilaya de la fédération nationale des jeunes entrepreneurs a indiqué que :" Après tâtonnement avec le tissus ordinaire, grâce aux recherches effectuées sur la toile du web, nous avons progressé vers la fabrication de bavettes avec un "tissus" médical. Nous sommes entré en relation avec divers spécialistes du syndicat de médecins qui nous ont donné les spécifications standards aux normes internationales et depuis nous avons pu fabriquer de bavettes à neuf couches qui sont plus performantes. Elles ont une efficacité pouvant atteindre les 70% et nous avons pu en fabriquer quelques 9.000 unités, a précisé M.Kamal-Eddine Belarbi",indiquant "qu'elles sont destinées aux personnels de la santé qui ne sont pas en contact directs avec les malades du Covid-19.Dans ce contexte, il a souligné que "tous les couturiers exerçant le quartier du Derb ont cessé leur activité lucrative, fermé leurs magasins de couture et ont rejoint nos équipes bénévoles dans la fabrication de tous les genres de tenues médicales, de la tête jusqu'aux pieds. Le travail se fait au niveau du CFPA " Krichiche Bendehiba a commencé véritablement près d'un mois où tous ces produits son fabriqués avec des tissus lavables qui peuvent être réutilisés plusieurs fois de suite en conservant leur pouvoir filtrant. A noter par ailleurs que, de part la qualité de ces tenues médicales et leurs accessoires sont désormais utilisées par de nombreux corps constitués et services de nettoiement, à l'instar de la Protection civile ou de l'EPIC Mosta-propre", a conclu le Chef du bureau local de la fédération nationale des jeunes entrepreneurs algériens,M.Kamal-Eddine Belarbi..