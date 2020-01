MOSTAGANEM : La demande de gaz butane augmente de 36%

Selon des chiffres révélés par le service commercial de la filiale Gaz liquéfié d'Oran, le taux de la demande en bouteilles de gaz butane dans les communes de l’Est de la wilaya de Mostaganem a considérablement augmenté, d'environ 36%, et ce depuis le début de l'année en cours. Cette augmentation de la demande dans la wilaya de Mostaganem a été enregistrée au cours de la période précitée, et ce au niveau des communes de Sidi Ali, Sidi Lakhdar, Hadjadj, Khadra, Nekmaria et Achaàcha. En ce sens, la société « Naftal »a pris plusieurs mesures pour répondre à la demande croissante de cette ressource énergétique , afin d’ éviter le déficit d'approvisionnement .La consommation locale de gaz butane dans ces régions, a connu une augmentation continue d'environ 124% au cours des cinq dernières années, passant de 134,5 tonnes à 500,11 tonnes par an à Mostaganem. Dans ce cadre, la société « Naftal » a installé une cellule de suivi au niveau de la circonscription d'Oran en plus d’ augmenter la capacité de stockage de l'entrepôt de Sidi Ali , tout en soutenant le rythme d'approvisionnement avec trois camions supplémentaires , chargés de 735 bouteilles chacun. Il est utile de préciser que « NAFTAL » a recommandé les citoyens à une consommation rationnelle de cette ressource et éviter des opérations de stockage, conduisant à la pénurie. Notons que (NAFTAL) a procédé cette année à l’augmentation de la capacité de production au niveau des centres « enfuter Naftal » déployés à travers la wilaya de Mostaganem. Ce renforcement peut atteindre jusqu’à 18 000 bouteilles / jour en cas de demande accrue. Ces mesures interviennent pour éviter toute pénurie sur les marchés locaux et protéger les citoyens des pratiques illicites de certains vendeurs et fournisseurs véreux. C’est en ce sens, que la société Naftal, en coordination avec la direction de l'énergie de la wilaya de Mostaganem a mis en place des points de livraison gérés par les communes dont Tazgait et ,Ouled Maàlah.