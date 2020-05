MOSTAGANEM : La courge suscite un vif engouement

Légume du terroir très prisé dans les traditions culinaires ancestrales durant les fêtes locales, la courge, appelée localement El-Karaâ, suscite actuellement un engouement des habitants de certaines localités de la wilaya de Mostaganem. L'engouement populaire est tel pour ce produit de la famille des cucurbitacées atypique à la région, un légume longiforme pouvant atteindre le mètre, charnu et de couleur verdissante, qu’il est incontournable dans les délices de l'art gastronomique de Mostaganem, en sauce pour le couscous ou en ragoût. Cette courge, qui suscite un grand intérêt des agriculteurs locaux qui œuvrent laborieusement en vue d’améliorer son rendement, constitue un légume indispensable pour la préparation de plats collectifs, tels que le couscous, rassembleur de la famille, une tradition de convivialité pérennisée pour sauvegarder la cohésion familiale et revigorer la solidarité sociale. Plante rampante à longues tiges ramifiées, munies de vrilles, la courge est facile à cultiver, a expliqué Hadj Abdellah, fellah de Bouguirat. "Il suffit d’un sol humide et suffisamment ensoleillé pour qu’elle se développe, sachant que l’alcalinité du sol dans la région est favorable à la culture de ce genre de légumes", a-t-il ajouté. La chair et les graines de cette courge sont utilisées fréquemment en médecine traditionnelle, a révélé, de son côté, Hadj Salah, un herboriste de Mostaganem. "L’on conseille souvent le jus ou suc d’une courge pour calmer les maux de tête et réduire le glucose sanguin", a-t-il confié.