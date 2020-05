MOSTAGANEM : La Protection civile sauve 24 hectares de céréales en 2 jours

À la suite des hausses de température importantes observées ces derniers temps et après le dernier orage, dès la 3eme décade du ce mois, des feux se sont déclarés dans des champs agricoles. Les unités de la protection civiles alertées ont du intervenir dans des Communes des daïras de Kheir-Eddine et de Sidi-Ali et sauver un total de 24 hectares de céréales. La protection civile intervient pour éteindre un incendie et économiser 11 hectares de produits agricoles. Les agents de la protection civile de l'unité secondaire de la Daïra de Kheireddine sont intervenus dans la soirée du 20 Mai 2020 afin d'éteindre un incendie dans une parcelle agricole située au Douar « Slaîya », dans la commune de Ain Boudinar. Le feu a détruit environ 500 mètres carrés d’une culture d'orge mais l'équipe d'intervention de la protection civile est arrivée à temps et a pu circonscrire le feu, ce qui a permis d'éviter sa propagation et de sauver ainsi quelques 11 hectares de cette spéculation agricole. Ailleurs, l’unité secondaire de protection civile de Sidi Ali, appuyée par l'unité Ain Tedelès, est intervenue vers 16 heures et 30 heures pour éteindre un incendie dans une récolte agricole de blé dur trouvé dans le Douar « Ouled Ali Tayeb », dans la Commune de Sidi-Ali. Les unités d'intervention sont arrivés sur les lieux très rapidement pour mettre de leur côté toutes les chances de maîtriser l'incendie afin d’éviter sa propagation à toute la surface de production à récolter où une superficie de 02 hectares avait été déjà ravagée par les flammes. Néanmoins, grâce aux efforts d'intervention concertée des agents de la protection civile, l’opération d’extinction du feu en question a permis de sauver quelques 13 hectares de blé dur .La Direction de la protection civile appelle tous les agriculteurs à laisser une distance de sécurité entre les surfaces et les bordures de chemins et routes une distance de sécurité contre la propagation du feu et de veiller à respecter les mesures préventives, en particulier en cette période marquée par des augmentations remarquables d’une hausse des températures qui favorisent à leur tour les départs de feux, facilement.