MOSTAGANEM : La Protection Civile appelle les citoyens à plus de prudence

Il ne se passe pas un jour sans que l’on puisse avoir un écho faisant état d’un accident, incendie ou autre évènement entraine la destruction de bien ou l’atteinte à l’intégrité physique de personnes. Il est vrai que bon nombres de personnes sont soumises à certaines pressions inhérentes à un mode de vie stressant le plus souvent. En prendre conscience et en parler est déjà une prise de conscience et un premier pas thérapeutique et donc, la sécurité est de mise en tout lieu et à tout instant, dans notre comportement quotidien. Ainsi, on apprend de source sécuritaire de la protection civile de Mostaganem que, pour les deux (2) seules journées des 19 et 20 février courant ce ne sont pas moins de 144 interventions qui ont été entreprises, çà et là par les éléments de cette institution importante. La même source fait remarquer qu’il y a été enregistré, huit (8) accidents de la circulation ayant entrainé des blessures à quatre (4) personnes. Au cours de la journée du 20 février, il a été fait état d’un accident spectaculaire qui eu lieu sur la RN 90 à proximité du douar Ouled Bel Hadri, de la Commune d’Aïn-Tédelès. En effet, c’est un véhicule dont le conducteur a perdu son contrôle qui a dérapé su la chaussée puis, s’est reversé mais, fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. A Mazagran également, eu lieu une collision entre deux (2) véhicules faisant trois (3) blessés, âgés entre 26 et 46 ans .Le même jour, vers 18 heures 30, les éléments de la protection civile sont intervenus à Bouguirat où il ont éteint un incendie qui s’est déclaré dans une chambre d’un appartement du 2ème étage, au niveau de la cité des 120 logements de ladite Commune. Cet incendie en question a provoqué un stress respiratoire chez une femme et les agents de la protection civile lui ont prodigué les premiers soins de secours avant de la transférer vers le service des urgences, de l’Etablissement de Santé de Bouguirat. La protection civile de Mostaganem a déclaré, par ailleurs, qu’en ces deux journées, ses éléments ont porté secours à 103 personnes blessées et malades, entre-autres. Comme on le voit à travers les nombreux communiqués qui émanent constamment de la sécurité, la sureté, la protection et la prévention des biens et des personnes, la situation est préoccupante à plus d’un titre. Ces mêmes services appellent les citoyens instamment à veiller au respect des consignes préventives, pour leur bien et celui d’autrui.