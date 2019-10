MOSTAGANEM : La Ministre de la Solidarité chez les femmes en détresse

Ce mardi 01 octobre 2019 ,la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a effectué une visite de travail et d’inspection à la wilaya de Mostaganem où elle a donné le coup d’envoi à la campagne nationale de sensibilisation et dépistage du cancer, chez la femme algérienne. Dans ce cadre, Mme la Ministre a choisi le centre national des femmes victimes du terrorisme et des femmes battues, sis au niveau du quartier « la Pépinière », comme base de départ pour ladite campagne et où les femmes en question devraient bénéficier d’aides, a-t-on appris. D’autre part, à l’occasion de la célébration de la « journée mondiale des personnes âgées, placée sous le slogan : « En Algérie, la personne âgée, dans la participation et l’égalité », c’est sous son patronage que Mme. Ghania Eddalia a effectué le lancement des travaux des différents ateliers ouverts sur les mécanismes d’application des mesures d’assistance à domicile et ce, aux profits des personnes âgées de la wilaya de Mostaganem au niveau du « Centre de Debdaba »