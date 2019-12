MOSTAGANEM : La ‘’Caravane CNR ‘’ en campagne d’information

La caisse locale de Mostaganem ,gérant plus de 68.000 retraités et ayants-droit, vient de procéder à l’organisation de la « caravane retraite » ,du 4 au 10 Décembre 2014 pour sensibiliser et informer, et vulgariser tout ce qui a trait aux procédures de retraites, ses avantages ainsi que les dispositions mises au services des retraités et ayants-droit. Après son passage à Mazagran, Sayada et Bouguirat, elle est aujourd’hui, Dimanche 08.12.2019, à Aïn-Tedelès ; le Lundi, 09.12.2019 à Mostaganem et le mardi, 10.12.2019 à Bouguirat ; à noter également que sont point de stationnement sera au niveau des APC respectives, à partir de 9 heures du matin. Les retraités et ayants-droits pourront avoir des informations capitales dont beaucoup sont encore ignorées du large public et il est de leur intérêt de mettre à jour leurs informations sur la CNR laquelle est aujourd’hui numérisée et dotée d’outils efficaces, performants, sécurisés et fiables (centre d’appel, numéro vert 30.11, et application mobile …).Ainsi, chacun pourra accéder à son compta individuel , via le lien https ://retraite.cnr.dz .L’agence locale de la CNR de Mostaganem invite ses adhérents à actualiser leurs dossiers respectifs pour éviter le blocage de leur pension. Pour actualiser leurs dossiers, ils sont tenus de présenter, le plus tôt possible, une «attestation familiale » et, en plus, pour les femmes ayants-droit, doivent fournir également, selon le cas, une attestation de non-activité, une attestation de célibat ou de non remariage (divorcée, ayant-droit ou veuve orpheline).A défaut, les adhérents peuvent s’informer également au niveau de l’Agence locale de la CNR.