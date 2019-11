MOSTAGANEM : La CNR lance des journées d’information et de sensibilisation

Dans le cadre de la modernisation du secteur, la caisse nationale des retraites, agence locale de Mostaganem, organise trois (3) journées d’information et de sensibilisation des retraités au niveau des communes de Kheir-Eddine, Fornaka et Mesra. Dans le cadre de la stratégie de communication et du rapprochement de l’administration des retraités et ayants-droit, la caisse nationale de retraite, Agence de Mostaganem a entamé trois(3) journées d’information sur ses activités sur la base des dispositions du régime des retraites ainsi que la sensibilisation sur les facilitations des prestations de service, par voie électronique. Le directeur de cette Agence, M. Mourad Melk a indiqué que : « le but est de faire connaitre au retraité les différentes prestations qu’offrent les services de la CNR, dans le cadre de sa modernisation notamment son numéro vert :30.11 ;les messages courts par SMS ainsi que l’application Androïde concernant la gestion du compte personnel du retraité….etc. » .Ceci, en plus d’un portail de site web qui leur permet d’avoir connaissance de tout ce qui concerne leurs comptes notamment, la consistance de leur dossier personnel ,la demande d’assistance sociale, gestion de leurs requêtes et autres problèmes. Ces journées permettent également de sensibiliser les ayant-droit et les retraités sur l’importance de la mise à jour et actualisation de leurs dossiers » A ce sujet, Mourad Melki « demande à ces personnes, qui émargent au niveau de la CNR, de se rapprocher au plus tôt, des services de l’Agence locale de Mostaganem afin de mettre à jour leurs dossiers ,munis d’une fiche familiale, attestation de non-activité et d’indiquer leurs numéro de téléphone, notamment pour permettre un contact rapide avec eux pour tout ce qui concerne leurs dossiers ou leur pension à travers un code qui leur sera attribué pour accéder à leur compte personnel auprès de la CNR ». Il convint de signaler, toutefois, que les retraités et ayants-droit (veuves, divorcées, célibataires…) qui n’auraient pas actualisé leurs dossiers par des pièces justificatives risqueraient le blocage de leurs pensions. En marge des objectifs de ces journées, le Directeur de l’Agence Locale de Mostaganem a précisé que : « avec les nouvelles dispositions en vigueur, la retraite est fixée désormais à 60 ans et jusqu’à 65 ans, si le travailleur le désire. L’employeur ne peut en aucun cas mettre un travailleur en position de retraite entre l’âge de 60 et 65 ans sans la demande écrite expressément, de la part de l’employé. Quant à la détermination de la pension, elle se fera sur la base de la moyenne des cinq (5) dernières années soit les années où l’employé aurait perçu les meilleurs salaires » a-t-il, conclut. Au cours de ces journées, les concernés par la retraite auront toutes les informations utiles. Pour autant, l’agence locale de la CNR est toute disposée à leur donner de plus amples informations et répondre à leurs préoccupations.