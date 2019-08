MOSTAGANEM : La BRI démantèle un trafic de cocaïne

L’opération est intervenue suite à des informations reçues par les mêmes services, indiquant qu’un individu, âgé de 38 ans exerce dans la commercialisation de cocaïne au niveau de Mostaganem. Les investigations menées par les policiers, et l’opération de surveillance du suspect a conduit à son arrestation vers 13 heures, tout près de son domicile, situé au centre-ville de Mostaganem, où il a été découvert en sa possession une somme d’argent de 4000 DA. Après l’établissement des mesures judiciaires et suite à la perquisition du domicile du suspect, les mêmes services ont découvert une quantité de 7 grammes de cocaïne, prête à être commercialisée, en plus d’une arme blanche prohibée de type « Sabre ».L’enquête dans cette affaire avec le mis en cause , a permis à l’identification des autres suspects qui sont complices dans cette affaire, lesquels demeurent activement recherchés. Pour le délit détention de drogue (cocaïne) à des fins de commercialisation, détention d’une arme blanche prohibée sans motif légal, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, où il a été placé en détention provisoire, , a-t-on ajouté.