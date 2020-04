MOSTAGANEM : La" 3ème caravane" d’aides aux nécessiteux a pris son départ

Ce mois de Ramadan marqué par le confinement sanitaire contre l’épidémie virale du covid19, a vu le départ dimanche 26 Avril 2020 d’une Caravane d’aide et d’assistance aux personnes démunies et celles n’ayant plus de ressources par le fait du confinement sanitaire.Ces actions de solidarité se sont naturellement imposées surtout que les mouvements de déplacements ont été restreints. Dans ce contexte difficile particulièrement au niveau des zones d’ombres identifiées où vivent certaines familles, c’est le travail de proximité qui prévaut et ce, par l’entremise d’une « caravane de solidarité sociale » mise en place par la DASS et qui aura à se déplacera jusqu’aux concernés qui sont au nombre de 7650 recensés par le recoupement de diverses sources de proximité officielles, pour leur distribuer des « Kits Alimentaires ». Ces derniers sont composés de divers produits alimentaires de base, de conservation moyenne, considérés comme stratégiques pour une nutrition équilibrée selon les normes. Répondant aux besoins des familles, les produits du kit sont de qualité normale et sont à même de couvrir une période estimée à une quinzaine de jours, pour une consommation rationnelle. La valeur financière de la composante de chaque kit alimentaire est estimée entre 6000,00 et 7000,00 Dinars selon les services de la DASS (Direction de l’action sociale et de la solidarité).Il ya lieu de noter enfin la contribution à cette initiative de la « 3eme caravane de solidarité », la participation de différents opérateurs économiques qui lui ont apporté une appréciable contribution, par le biais de la chambre de commerce de la wilaya.