MOSTAGANEM : L’hôpital "Che Guevara" a un nouveau directeur

Une cérémonie présidée par Monsieur le directeur de la Santé de la population de la wilaya de Mostaganem en présence de cadres de la santé, s'est déroulée jeudi, au terme de laquelle, l'Etablissement public hospitalier "Che Guevara" a accueilli son nouveau patron en remplacement du partant, M. Mohnad Amrar, a-t-on appris. L’établissement public hospitalier de Mostaganem doit retrouver sa place d’hôpital pilote de la santé dans la région et il est temps d’insuffler une nouvelle dynamique pour une meilleure prise en charge du malade" a déclaré d’emblée le Directeur de la Santé de la wilaya, M.Khalil Mohamed Toufik, dans sa courte allocution. lors de l'installation du nouveau directeur à la tête de l'hôpital "Che Guevara" en l'occurrence M. Kimamin Aoued .Pour sa part, le nouveau directeur qui a exercé les mêmes fonctions à l'EPH de la wilaya de Bouira a pris acte de la confiance qui a été placée en lui et s’est engagé à assurer un travail de communication et de rigueur avec le personnel médical , Paramédicaux et Corps Commun ,dans un partenaire social visant à atteindre les objectifs inscrits dans la feuille de route dressée par la tutelle, notamment durant cette cruciale et sensible période de lutte contre le Coronavirus, Covid-19. M. Kamamin s'est engagé par ailleurs à "mettre en place un programme de réunions de travail avec les différents acteurs de l’EPH afin d’assurer une excellente coordination et parvenir à une meilleure prise en charge du malade" .Mostaganem et ses patients souhaitent la bienvenue au nouveau directeur en lui souhaitant de réussir dans sa noble mission d'autant plus qu'ils ont vu se succéder pas mal de Directeurs au niveau de cet établissement et c'est donc du pain sur la planche ,en perspective.