MOSTAGANEM : L’exécutif de l’APC à pied d’œuvre, sur le terrain….

Il s’agit entre autres du projet d’aménagement d’un stade de proximité aux alentours du centre de vacances et de l’unité de production d’électricité de la Sonelgaz, du projet de récupération, de réhabilitation et de reconversion de l’ex-caserne de la garde communale, du projet d’extension de l’actuel bureau de Poste, du projet de création d’un centre de santé au lieu et place de la salle de soins existante et du projet de réhabilitation de l’annexe de l’APC et de l’annexe de la sureté urbaine - récupération, le réaménagement et la reconversion de l’ancienne caserne –aménagement de l’espace vert de la nouvelle mosquée ainsi que le projet d’assainissement et de réaménagement de la première partie de la plage de ‘’Sidi Mejdoub’’, notamment le cas des petits métiers de pêche, en prévision de la saison estivale de 2018, avec la participation de l’Association de Sidi Mejdoub. Il est à signaler que des dispositions ont été prises pour redynamiser les travaux de la voie d’accès à la plage ‘’Sonaghter’’. S’agissant du centre urbain de Mostaganem, l’inspection en question, s’est transposée au niveau du front de mer du ‘’Plateau de la Marine’, pour insister sur la prise en considération, par l’entrepreneur, de la plantation des arbres d’alignement et les regards d’assainissement-de prévoir l’équipement de finition du stade de proximité en matière de couverture avec du gazon synthétique et d’éclairage ; projeter l’installation d’un kiosque multiservices de fast-food, entre-autres, sur le trottoir attenant au bâtiment de la Douane ; et enfin, projeter une voie de passage, probablement en forme d’escaliers, entre la Mosquée du Plateau de la Marine et l’immeuble du 15ème . Enfin, il a été procédé à la visite du nouveau ‘’Centre pour Enfants Autistes’’ dont les travaux viennent d’être achevés et qu’il devra être réceptionné, très prochainement. Par ailleurs, lors de cette sortie, M. le P/APC a eu l’occasion d’écouter les doléances des citoyens venus à sa rencontre, pour lui exprimer certaines de leurs préoccupations.